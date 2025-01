Tantissimi di noi, soprattutto durante la loro infanzia, avranno sicuramente guardato la serie animata in onda in televisione in quegli anni The Filntstones, L’iconica serie animata ha infatti riscosso un ottimo successo nella popolazione giovanile di quell’epoca e vedeva le avventure di alcune famiglie di cavernicoli nella loro vita di tutti i giorni, un elemento iconico di questa serie animata è stata senza dubbio l’automobile definita per l’occasione Flintmobile, priva di motori e sospinta dalle gambe dei passeggeri.

Ora è realtà

Ebbene, il mondo delle automobili ha deciso di regalarci una piccola sorpresa decisamente inaspettata, oltreché alquanto singolare, una golf car allestita appositamente ha assunto le sembianze dell’automobile dei nostri cavernicoli preferiti ed è stata venduta all’asta proprio recentemente.

Il modello in questione per l’occasione è stato rinominato con il nome ufficiale dell’automobile di Fred Flintstone, Canopysaurus Flintmobile, ma conoscere il nome non serve a molto se si considera l’iconicità del design.

Quest’ultimo differisce dall’originale che abbiamo visto in televisione per il motore montato a bordo che è basato su un pacco di sei batterie da 8 volt e un’unità di trazione montata sull’asse posteriore.

Ovviamente, trattandosi di una golf car quest’ultima non è omologata per l’utilizzo stradale, ma rappresenta un mero pezzo da collezione che solo un appassionato può sicuramente desiderare di portarsi a casa, il veicolo è in grado di raggiungere una velocità massima di 14,5 km/h e ovviamente mostra un design decisamente poco confondibile poiché a tutti i richiami possibili all’automobile preistorica, quest’ultimo è stato venduto all’asta per una cifra pari a $12.750 (€12.288).

Non c’è che dire, alle volte il mondo delle automobili ci offre delle sorprese davvero divertenti e allo stesso tempo significative, ovviamente in pochi si aspettavano di assistere all’arrivo di un modello iconico che per molti di noi ha rappresentato la nostra infanzia passata davanti alla TV nelle mattinate in cui magari per una ragione qualsiasi non andavamo a scuola e riuscivamo a restare nel letto a guardare i cartoni.