Iliad: Giga 180 con 5G gratis ora disponibile, si arriva fino a 250 GB

Iliad continua a dominare. Il modo che l’azienda sta usando per distinguersi nel panorama delle offerte telefoniche è quello di proporre opzioni piene di convenienza. Sono tre le offerte al momento disponibili, due oltre la Giga 180 che è appena tornata in corsa.

Iliad: ecco cosa c’è nelle offerte migliori del provider leader

Ecco cosa includono le offerte di Iliad al loro interno ogni giorno. Ecco tutti i dettagli delle promo:

Giga 120 : 120 GB in 4G , minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese ;

: , minuti e SMS illimitati a ; Giga 180 : 180 GB in 5G , minuti e SMS senza limiti, per 9,99 € al mese ;

: , minuti e SMS senza limiti, per ; Giga 250: 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, al costo di 11,99 € al mese.

Tutte le tariffe sono garantite per sempre allo stesso prezzo, senza sorprese o costi nascosti.

Le offerte di Iliad per tutti, anche per chi è già cliente

Le offerte Iliad sono disponibili per nuovi utenti e già clienti. Tuttavia, i clienti che desiderano passare alla Giga 180devono provenire da un’offerta Iliad con un costo inferiore a 9,99 € al mese.

Fibra ottica a prezzo speciale ma solo per chi paga almeno 9,99 € al mese

Ottenere anche l’opportunità di avere la fibra ottica ogni mese a casa a costo scontato, è semplicissimo. Basta infatti scegliere una delle tre offerte mobili indicate e Iliad regalerà uno sconto di 5 € al mese. La fibra costerà quindi solo 19,99 € al mese invece che 24,99 € al mese.

Iliad si conferma un’alternativa ideale per chi cerca trasparenza e convenienza, senza rinunciare alla qualità del servizio. Con tariffe che includono grandi quantità di dati e la velocità del 5G, Iliad continua a rappresentare una scelta competitiva nel mercato delle telecomunicazioni.

Sono quindi proprio queste le offerte che mettono gli utenti in condizione di vantaggio. Chiunque può avere il meglio con Iliad, peraltro pagando poco. Non ci sono trabocchetti, non ci sono rimodulazioni: bisogna solo buttarsi a capofitto in una nuova avventura con il gestore più famoso del momento.