Il prossimo smartphone pieghevole di OPPO, il Find N5, si prepara a lasciare un segno nel 2025. Come? Grazie ad una serie di innovazioni che potrebbero ridefinire il settore. Il dispositivo sarà lanciato anche in Italia come OnePlus Open 2, e ha già attirato l’attenzione grazie ad alcune sue caratteristiche uniche. Tra queste, ci è la sua capacità di resistere all’acqua. Un aspetto inedito per questo modello, solitamente più vulnerabile rispetto agli smartphone tradizionali.

Tecnologia e design: l’equilibrio perfetto dell’ OPPO Find N5

In un video pubblicato sulla piattaforma Weibo, OPPO ha mostrato il Find N5 immerso in acqua e utilizzato per scattare fotografie subacquee. Dimostrando così una resistenza eccezionale. Le certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9 sono state ottenute per garantire livelli di protezione superiori. È quindi in grado di resistere a potenti getti d’acqua fino all’immersione in profondità e alla resistenza a liquidi caldi ad alta pressione. Una combinazione che potrebbe far diventare questo pieghevole il punto di riferimento per chi cerca un telefono versatile e assolutamente affidabile.

Oltre alla resistenza all’acqua, il nuovo OPPO si distingue anche per un design che unisce estetica e praticità. Il video presente online mostra un display esterno con cornici sottilissime. Un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti, e un display interno con un rapporto di forma familiare. Il quale sarà arricchito dalla presenza della fotocamera nell’angolo superiore destro. La vera sorpresa, però, è lo spessore del dispositivo. Una volta aperto infatti, risulta appena più spesso di una porta USB-C. Caratteristica che non fa altro che consolidare la fama di OPPO come leader nell’ottimizzazione degli spazi.

La presentazione ufficiale del Find N5 è prevista per il prossimo mese. Ma già ora il telefono si preannuncia come una delle principali novità tecnologiche dell’anno. Oltre all’impermeabilità e ad uno stile assolutamente innovativo, potrebbe includere altre caratteristiche di punta. Come ad esempio la ricarica rapida e altre funzionalità legate alla connettività satellitare. Insomma, in un mercato sempre più competitivo, OPPO punta a distinguersi con un prodotto che combina tecnologia avanzata, robustezza e un’estetica raffinata.