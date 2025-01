Iliad: Giga 180 con il 5G gratis e due offerte da non perdere

Iliad propone offerte mobili trasparenti e ricche di vantaggi, pensate per soddisfare ogni esigenza di connessione. Con il lancio della Giga 180 c’è dunque un ritorno di fiamma, un’offerta che torna a far parlare di sé dopo che ha già raccolto tantissimi utenti. Vediamo nel dettaglio le principali tariffe attualmente disponibili.

Giga 180: il giusto equilibrio tra 5G e convenienza

Scegliere questa offerta è la soluzione migliore per chiunque volesse il meglio soprattutto con una linea mobile del calibro di Iliad. L’azienda infatti rende disponibile tutto ciò che serve a partire da 180 giga in 5G per navigare in Internet ogni mese. Al suo interno poi ci sono chiaramente anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti, rendendo questa offerta davvero perfetta per chiunque desideri il meglio. La promozione mobile di Iliad può essere scelta anche da coloro che sono già clienti ma solo nel caso in cui abbiano un’offerta con un prezzo minore di 9,99 € al mese.

Giga 120 e Giga 250: alternative per ogni esigenza a poco prezzo

Chi preferisce una soluzione più economica o ha bisogno di più dati può scegliere altre due offerte Iliad:

Giga 120 , con 120 GB in 4G , minuti e SMS illimitati, a soli 7,99 € al mese ;

, con , minuti e SMS illimitati, a soli ; Giga 250, che include 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, per 11,99 € al mese.

Anche queste tariffe mantengono la promessa Iliad: il prezzo è garantito per sempre, senza sorprese o costi nascosti.

Vantaggi extra per la fibra ottica: tutto da non perdere

Con queste offerte c’è un grande vantaggio per gli utenti che le scelgono: la fibra ottica crolla al prezzo mensile di soli 19,99 € al mese, invece del costo standard di 24,99 €. Questo vantaggio si applica a tutte le offerte a partire da 9,99 € mensili.

Con Iliad, trasparenza e qualità sono al centro dell’esperienza, offrendo tariffe senza vincoli e con servizi inclusi. Una scelta chiara per chi cerca semplicità e convenienza.