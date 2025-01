Iliad propone un’offerta che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca una connessione mobile potente e conveniente. Con Giga 180, gli utenti hanno a disposizione 180 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, sfruttando la rete di ultima generazione per una navigazione rapida e stabile, a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dal 5G Iliad. Una volta superato il limite di dati, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB, previo consenso esplicito.

Naviga senza pensieri con Giga 180

Oltre al traffico dati, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, senza scatti alla risposta, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto. Per chi viaggia in Europa, Iliad garantisce minuti e SMS illimitati e offre 13 GB di traffico dedicato al roaming nei Paesi inclusi nell’accordo, mantenendo così un servizio senza interruzioni anche fuori dai confini nazionali.

L’offerta si estende anche a livello internazionale, includendo chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni nel mondo. Questo aspetto rende Giga 180 particolarmente vantaggiosa per chi ha esigenze di comunicazione frequenti con l’estero, sia per lavoro che per motivi personali.

A completare il pacchetto, sono inclusi diversi servizi senza costi aggiuntivi, come la segreteria telefonica, l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, la portabilità del numero e il controllo del credito residuo. La tecnologia VoLTE, inoltre, garantisce una qualità audio migliorata durante le chiamate.

L’offerta Giga 180 ha un costo di 9,99 euro al mese, un prezzo che Iliad garantisce “per sempre” senza aumenti nascosti. L’unico costo iniziale è quello di attivazione della SIM, pari a 9,99 euro. Si tratta di un’opzione pensata per chi desidera un piano completo, conveniente e trasparente, con un occhio di riguardo alla flessibilità e alla copertura delle necessità di connessione moderna, sia a livello locale che internazionale.