Google Play Store diventa più sicuro: nuovo badge certifica la sicurezza

Nel 2023 gli utenti vennero a conoscenza di una novità pronta ad arrivare sul Play Store di Google. Si trattava di un badge relativo alla sicurezza delle applicazioni presenti all’interno del famoso market Android. Per trovarlo, gli utenti dovranno andare nella sezione Sicurezza anche se inizialmente sarà disponibile solo per le applicazioni VPN.

Cos’è il badge di sicurezza che Google Play ha introdotto

In molti si chiedono cosa sia un badge di sicurezza e la risposta è semplice: si tratta di una certificazione riguardante i contenuti del Play Store. Questa serve per segnalare agli utenti che ad esempio un’app è stata attentamente analizzata da un organismo indipendente. Questo ovviamente non è Google o magari lo sviluppatore del contenuto in questione. Chiaramente deve superare i requisiti di sicurezza. Lo standard usato è il MASA (Mobile Application Security Assessment), definito e aggiornato dalla App Defense Alliance.

Dove si trova il badge

Il badge comparirà direttamente nella sezione Sicurezza dei dati, una parte del Play Store dedicata a fornire agli utenti informazioni chiare sulla gestione dei dati da parte delle app. La novità interessa per ora solo le app VPN, un settore dove la fiducia e la protezione dei dati sono fondamentali.

Un aggiornamento atteso dagli utenti Android: era già stato annunciato nel 2023

Questa iniziativa è stata introdotta con l’aggiornamento del Google Play Store versione 44.6, rilasciato il 20 gennaio 2025. Fa parte di una serie di modifiche mirate a migliorare l’esperienza utente e la sicurezza generale del Play Store.

Ecco alcune altre novità segnalate nel changelog del nuovo update: