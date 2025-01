Auto elettriche, le vendite nel 2024: positive o negative?

Il 2024 non è stato l’anno della svolta per le auto elettriche in Europa, anzi, è andato peggio di quanto ci si aspettasse. Le aspettative di crescita erano alte, ma le immatricolazioni hanno invece subito una flessione del 5,9%. Le vendite hanno subito un blocco, fermandosi a 1.447.934 unità rispetto alle 1.538.106 del 2023. Una discesa non prevista. Estendendo poi l’analisi a Regno Unito e Paesi EFTA, il calo si riduce a 1,3%, con 1.993.102 nuove BEV, contro le 2.018.885 sempre del 2023. Ma cosa ha determinato questo andamento negativo? In Germania, ad esempio, la fine degli incentivi ha pesato enormemente, causando un crollo delle vendite del 27,4%, con sole 380.609 immatricolazioni. Anche altri mercati come Finlandia e Svezia hanno registrato cali significativi.

Non tutti i Paesi hanno visto però numeri in rosso per le auto elettriche. Alcuni mercati hanno mostrato segnali di crescita incoraggianti. In Belgio, ad esempio, le immatricolazioni sono aumentate del 36,9%, mentre in Cechia la crescita ha toccato il 63,5%. Cipro ha addirittura registrato un incredibile +51,4%, dimostrando che il potenziale per l’elettrico esiste ancora. Ma basterà per invertire la tendenza negativa a livello generale?

Prospettive per le auto elettriche: cosa vedremo?

La quota di mercato delle auto elettriche nell’UE si è attestata al 13,6%, in calo rispetto al 14,6% del 2023. Considerando anche Regno Unito ed EFTA, la quota ha raggiunto il 15,4%. Il valore è poco sotto il 15,7% dell’anno precedente. Anche con il rallentamento, le auto elettriche rimangono la terza scelta preferita dai consumatori. Vanno ancora dopo benzina e ibrido. Ma perché il mercato non decolla come previsto? Il costo di tali veicoli è ancora troppo elevato. Si aggiunge poi la rete di ricarica insufficiente e l’incertezza sugli incentivi sono fattori determinanti.

In Italia, le vendite delle auto elettriche sono rimaste pressoché stabili, con 65.620 unità, segnando solo un leggero calo dell’1%. La diffusione delle auto elettriche resta però marginale rispetto ad altri mercati europei. Guardando avanti, sarà sicuramente in primis necessario potenziare l’infrastruttura di ricarica. Bisognerà poi anche introdurre nuove politiche di incentivo più efficaci per stimolare la domanda delle auto elettriche. Le vendite in crescita in alcuni Paesi dimostrano che il cambiamento è possibile. Ma il mercato europeo dell’elettrico riuscirà a superare le attuali difficoltà?