Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 Ultra risulta essere già scontato su Amazon, gli utenti si ritrovano ad avere un’occasione davvero più unica che rara, la perfetta possibilità di accedere al nuovissimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, già riuscendo a risparmiare qualcosina rispetto al listino originario.

La promozione va a toccare il top di gamma della nuova generazione, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, questi ha dimensioni nettamente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 218 grammi, il tutto per affidarsi ad un display da 6,9 pollici di diagonale con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, sfruttando tecnologia Dynamic AMOLED 2X, 500 ppi, ed un refresh rate fino a 120Hz, oltre a protezione al solito Gorilla Glass Armor 2.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un prezzo bassissimo su Amazon

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra è davvero inferiore a quanto ci saremmo aspettati, infatti gli utenti non spenderanno i 1859 euro previsti originariamente di listino, ma dovranno versare solamente 1619 euro per il suo acquisto. Oltretutto, coloro che pagheranno con Amex avranno altri 150 euro di sconto, a cui si aggiungono 100 euro di sconto per i Prime Student. Il tutto è visibile a questo link.

Inutile sottolineare che il comparto fotografico sia a tutti gli effetti da primo della classe, proprio perché nella parte posteriore si possono trovare ben 4 sensori: 200 megapixel per il principale, con immagini da 16330 x 12247 pixel, passando poi per ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo 5X da 50 megapixel, per finire con un altro sensore da 10 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 120 gradi, con stabilizzazione ottica e video registrati al massimo in 8K UHD. La batteria, se interessati, è un componente da 5000mAh.