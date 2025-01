Solamente da alcuni giorni Donald Trump ha fatto il suo insediamento ufficiale come presidente degli Stati Uniti. Pochi giorni ma sono già tante le novità emerse in merito alle sue decisioni. Tra queste vi è proprio l’annuncio del ritiro del Paese dall’accordo fiscale globale del 2021. Secondo quanto dichiarato da Trump, infatti, tale accordo risulterebbe privo di qualunque valore legale.

Un annuncio che non può di certo passare inosservato ma che potrebbe avere delle vere e proprie conseguenze in futuro. Non a caso, infatti, tale decisione rischia di riaccendere i conflitti commerciali internazionali, ma non solo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa importante questione.

Donald Trump: nullo l’accordo fiscale globale

In questi giorni si parla sempre di più delle decisioni e novità che arrivano direttamente dagli Stati Uniti. Non a caso, infatti, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo presidente Donald Trump, le novità non sono affatto poche. Come anticipato, lo stesso Trump avrebbe dichiarato nullo l’accordo fiscale globale negli Stati Uniti. Ma quali saranno, dunque, le conseguenze di una simile decisione?

Le conseguenze non saranno poche e potrebbero portare all’introduzione di nuove tasse sui servizi digitali sia per le aziende tech degli Stati Uniti che quelle europee. Oltre all’introduzione di tasse, non si esclude naturalmente che si possa giungere ad un vero e proprio conflitto commerciale.

Se da una parte, Trump punta a proteggere la competitività economica degli Stati Uniti, dall’altra, gli altri Stati potrebbero reagire con nuove tasse locali, alle quali ci sarebbero poi ulteriori risposte da parte di Washington.

In merito alla questione non sono mancate analisi effettuate da esperti del settore. L’economista e direttore dell’EU Tax Observatory, Gabriel Zucman, ritiene infatti necessario ripensare le relazioni economiche internazionali per contrastare le politiche competitive che minacciano la stabilità fiscale globale e il clima. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.