Il produttore tech Asus sta lavorando alla realizzazione di un nuovo smartphone top di gamma. A quanto pare, quest’ultimo farà parte della gamma di Asus ROG Phone 9 e arriverà in veste ufficiale sul mercato con il nome di Asus ROG Phone 9 FE. Ora possiamo farci un’idea di come sarà questo dispositivo, grazie ai nuovi rumors e alle immagini renders appena emerse in rete. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Asus ROG Phone 9 FE sta arrivando, eccolo nelle prime immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli tecnici ed estetici riguardanti uno dei prossimi smartphone a marchio Asus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Asus ROG Phone 9 FE, il quale andrà così ad affiancare gli altri device di questa serie già annunciati sul mercato qualche tempo fa.

In particolare, dalle immagini renders appena pubblicate in rete possiamo notare come il look ed il design saranno pressoché simili a quelli degli altri modelli appartenenti a questa serie. Oltre a questo, sembra che la backcover sarà disponibile nella colorazione nera denominata Phantom Black. Potrebbero essere disponibili anche altre colorazioni, ma per il momento non ci sono informazioni in merito.

All’appello, comunque, sembra che non mancheranno i famosi controlli AirTriggers, tipici di questa serie di smartphone da gaming di Asus. Dal punto di vista prettamente tecnico, invece, sappiamo che sotto alla scocca ci sarà uno dei processori più potenti del colosso tech Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Gen 3 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato da tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di RAM ultra rapida di tipi LPDDR5X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. Sul fronte non dovrebbe poi mancare un ampio display con tecnologia AMOLED di tipo LTPO con una frequenza di aggiornamento pari a 165Hz. Quest’ultima, con la funzionalità di Game Genie, è in grado di arrivare addirittura fino a 185Hz.