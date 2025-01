In Cina, il settore smartphone risulta uno dei più grandi e dinamici al mondo. Al momento, sta attraversando un periodo di trasformazione profonda. Nel dettaglio, l’ultimo trimestre del 2024 ha registrato un calo delle vendite. Quest’ultimo è pari al 3,2% su base annua. Un evento che rappresenta un’anomalia rispetto alla lieve crescita complessiva dell’1,5% registrata durante l’intero anno. Tale scenario è segnato da cambiamenti importanti nella classifica dei marchi leader. Huawei ha riconquistato il primo posto, seguita da Xiaomi. Mentre Apple scivola al terzo.

Apple: vendite ancora in calo

La ripresa di Huawei è un caso emblematico. L’azienda è in ripresa, dopo le difficoltà causate dalle restrizioni commerciali negli USA. Huawei ha registrato una quota di mercato del 18,1% nel quarto trimestre. Ciò grazie alla serie Mate 70, che ha ottenuto un successo straordinario nei segmenti premium. Insieme alla gamma Nova 13. Quest’ultima ha attirato l’attenzione degli utenti interessati al rapporto qualità-prezzo.

Anche Xiaomi si conferma un protagonista chiave. Ciò grazie alla strategia di “premiumizzazione” e alla diversificazione delle sue attività. La serie Mi 15 ha consolidato la presenza del marchio nei segmenti di fascia alta. Contribuendo a una quota di mercato del 17,2% nell’ultimo trimestre del 2024.

Apple, invece, si trova ad affrontare sfide importanti. L’azienda di Cupertino, infatti, ha perso il primo posto in Cina, un mercato cruciale. Tale evento è stato attribuito alla mancanza di innovazioni rilevanti. Ciò in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. Con una quota di mercato scesa al 15%, Apple ha pagato la crescente competitività dei produttori locali. Quest’ultimi risultano capaci di offrire dispositivi con tecnologie avanzate a prezzi più competitivi.

Guardando al futuro, le previsioni per il 2025 sono moderate. Il mercato cinese degli smartphone potrebbe beneficiare di diverse iniziative. Come i sussidi per l’acquisto di nuovi dispositivi. Eppure, l’incertezza economica e l’accesa concorrenza rendono la situazione complessa per tutti i produttori. In tale contesto, l’innovazione e la capacità di adattarsi alle preferenze dei consumatori saranno fondamentali. Solo in questo modo sarà possibile determinare chi guiderà il prossimo capitolo del mercato cinese.