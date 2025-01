Lo scorso anno, per quanto riguarda il mondo dei tablet e nello specifico di quelli Apple, è stato un anno decisamente importante dal momento che ha assistito finalmente all’arrivo di nuove versioni di iPad, abbiamo potuto assistere infatti all’esordio dei nuovi iPad Pro da 11 e 13 Pollici con a bordo il nuovo chip M4 e un design ultra sottile.

Tantissimi utenti stavano aspettando questa novità dal momento che iPad effettivamente non godeva di un rinnovamento da davvero parecchi anni ed Apple era chiamata a rispondere a questa situazione, introducendo degli aggiornamenti davvero sostanziosi che non hanno tardato ad arrivare dal momento che gli upgrade hardware e software si sono fatti sentire, soprattutto il processore ha segnato un passo in avanti impressionante rispetto al passato.

Prossimi iPad nel 2025

A quanto pare, però d’ora in avanti non dovremmo attendere poi così tanto tempo per assistere all’aggiornamento della linea di tablet di Apple, alcune voci di corridoio abbastanza attendibili affermano infatti che l’azienda stia lavorando per introdurre una nuova versione di iPad Pro già quest’anno, nello specifico sembrerebbe che i lavori stiano procedendo per un lancio per la seconda metà del 2025, sembra infatti che l’azienda che si occupa di fornire i driver per i nuovi display stia lavorando proprio per rientrare in quel lasso di tempo che sarebbe concorde anche con la media di mesi che Apple fa passare tra una generazione e l’altra.

Come se non bastasse tutto ciò sarebbe concorde anche con la previsione del giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, il quale tempo fa ha dichiarato che il chip M5 per i nuovi iPad avrebbe debuttato probabilmente per la fine del 2025, tutti questi dati ovviamente messi insieme lasciano pensare in modo abbastanza inequivocabile che potremmo assistere all’arrivo dei nuovi iPad proprio per la fine di quest’anno, questi ultimi però, non dovrebbero portare dei miglioramenti troppo radicali, bensì aggiornamenti hardware legati all’attuale generazione.