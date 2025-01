Le Apple AirPods 4 sono a tutti gli effetti le cuffiette più amate e desiderate dal pubblico, un prodotto che risulta essere perfettamente compatibile in via esclusiva con i dispositivi di casa Apple, ma che allo stesso tempo raggiunge livelli qualitativi inediti, almeno per la sua fascia di prezzo.

Nel momento in cui l’utente decide di acquistarle deve sapere proprio questo, non potrà utilizzarle con altri device, almeno per quanto riguarda il pieno delle loro funzionalità. Sono cuffiette non in-ear (per quelle dovete affidarvi alla versione Pro), disponibili solo in colorazione bianca, con rivestimento plastico su tutta la superficie, ed una finitura lucida che le rende estremamente belle da vedere e toccare. Sono resistenti al sudore e all’acqua, la ricarica è possibile sfruttando la porta USB-C che potete trovare nella parte inferiore della stessa custodia.

Apple AirPods 4: l’offerta su Amazon è da pazzi

Gli utenti che vogliono acquistare le Apple AirPods 4 pagandole il minimo indispensabile, finalmente saranno contenti, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 131,99 euro per il loro acquisto, con un risparmio dell’11% rispetto al valore iniziale di 149 euro. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

All’interno degli auricolari è possibile trovare il chip H2, l’ultimo della propria generazione, che offre un audio di assoluto livello e qualità, oltre a fino 24 ore di autonomia complessiva. La ricarica avviene posizionando le cuffiette all’interno della corrispettiva custodia, per poi eventualmente collegare il tutto alla corrente tramite la porta USB-C. Come le più costose Pro, anche il modello descritto nell’articolo supporta l’audio spaziale personalizzato, in questo modo sarà possibile godere a tutti gli effetti di una esperienza più unica che rara, per un suono più immersivo e completo di quanto si potrebbe pensare.