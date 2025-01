Samsung Galaxy Tab S10+ è il tablet del momento, un prodotto che riesce a garantire prestazioni di livello superiore alla media, permettendo al singolo consumatore di mettere le mani su un dispositivo di alto livello, impreziosito dalla presenza di un ampio display da ben 12,4 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X (la stessa tipologia che troviamo sugli smartphone Galaxy), con risoluzione elevata, e possibilità di utilizzarlo senza problemi con la S Pen che trovate inclusa direttamente in confezione.

Il prodotto integra sistema operativo Android 14, con personalizzazione grafica One Ui 6.1 (ma verrà comunque aggiornato a One UI 7), mantenendo dimensioni di 285,4 x 185,4 x 5,6 millimetri di spessore, con un peso di 576 grammi. E’ completamente resistente all’acqua o alla polvere, con processore MediaTek Dimensity 9300 Plus, octa-core che raggiunge una frequenza di clock di 3,25GHz, alle cui spalle troviamo una configurazione che prevede 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (espandibili fino a 1TB con microSD).

Amazon: il prezzo di Samsung Galaxy Tab S10+ è abbassato

Il prezzo di Samsung Galaxy Tab S10+, nonostante sia stato lanciato sul mercato qualche mese fa, sta letteralmente crollando, la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere per il suo acquisto è sempre più basso, tanto da diventare quasi “economico”. Il valore iniziale consigliato è di 1149 euro, con sconto automatico, lanciato da parte di Amazon, a soli 1054,99 euro, per poi scendere con i 250 euro che verranno scalati direttamente al checkout, così da poter arrivare a spendere circa 804,99 euro (un risparmio di 350 euro). Lo potete ordinare al seguente link.

E’ indubbio che si tratta di uno sconto da non perdere assolutamente, considerando inoltre che all’interno della confezione è possibile trovare il caricabatterie da 45W in regalo.