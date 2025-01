Aeroporti di Roma ha fatto un enorme passo avanti nella transizione energetica con l’inaugurazione della Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo mai realizzato in un aeroporto europeo. Questo impianto, posizionato lungo la Pista 3 dell’aeroporto di Fiumicino, rappresenta un punto chiave per la strategia di sostenibilità di ADR.

La Solar Farm di Aeroporti di Roma

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui Marco Troncone, AD di Aeroporti di Roma, che ha sottolineato come la Solar Farm rafforzi l’impegno dell’azienda nella decarbonizzazione. Troncone ha definito il progetto un esempio unico a livello internazionale, capace di garantire indipendenza energetica e ridurre drasticamente l’impatto ambientale dello scalo.

Ma cosa rende questo impianto così speciale? La Solar Farm, progettata da ADR in collaborazione con Enel e Circet, si estende su quasi 2,5 chilometri di superficie e conta circa 55.000 pannelli solari in silicio monocristallino. Questa struttura è in grado di produrre oltre 30 milioni di kWh di energia elettrica all’anno con una potenza di 22 MWp. Nei prossimi cinque anni, l’impianto verrà potenziato fino a raggiungere i 60 MWp, un traguardo che gli permetterà di coprire il fabbisogno energetico annuo di 30.000 famiglie o di ricaricare oltre un milione di veicoli elettrici.

I benefici ambientali sono enormi: grazie alla Solar Farm, le emissioni di CO2 saranno ridotte di oltre 11.000 tonnellate all’anno, contribuendo all’obiettivo di Net Zero Carbon previsto da ADR entro il 2030. Questo anticipa di vent’anni il target del settore aeroportuale, posizionando ADR come leader nella sostenibilità.

Secondo Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, questo progetto dimostra come la transizione energetica possa creare opportunità di crescita sia per le aziende che per i cittadini. La Solar Farm non è solo un impianto fotovoltaico, ma un simbolo della leadership italiana nella sostenibilità.

Il futuro degli aeroporti passa da qui: strutture efficienti, integrate con l’ambiente e capaci di contribuire a un mondo più green. Aeroporti di Roma ha lanciato un messaggio chiaro, dimostrando che progresso e rispetto per l’ecosistema possono convivere armoniosamente.