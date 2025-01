Comet IMBATTIBILE: il TOP degli sconti sui tuoi device preferiti

Comet ti sta proprio aspettando! Ogni settimana nuovi prodotti entrano in sconto e questa volta tocca al brand Apple. Comet è ormai una tappa obbligata per chi cerca dispositivi all’avanguardia senza svenarsi. Sei stanco di aspettare l’occasione perfetta per cambiare telefono, tablet o accessori tech? Le migliori occasioni ti aspettano ora! Con un click puoi portarti a casa tutto quello che hai sempre sognato, e perché no, magari anche qualcosa in più. Ti stai chiedendo se ci sono davvero sconti che valgano la pena? Continua a leggere e scopri come risparmiare con stile.

Apple per tutti gusti da Comet

Se il tuo obiettivo è un nuovo smartphone, non c’è bisogno di cercare oltre, ti serve Comet. iPhone 13 da 128 GB Midnight è tuo per soli 499 euro. Un telefono potente e affidabile, perfetto per chi desidera restare al passo senza spendere una fortuna. Preferisci un modello più recente? Il nuovo iPhone 16 da 128 GB Nero è in vendita a 849 euro, una cifra che ti regala prestazioni eccellenti e un design raffinato. Ma non è tutto. Ti serve uno smartphone versatile? Il verde iPhone 15 da 128 GB è tuo al prezzo scontato da Comet di 729 euro. Chi dice che devi spendere una fortuna per avere un telefono di ultima generazione?

Per gli appassionati di smartwatch, il Watch Serie 10 GPS da 46mm in Alluminio Jet Black, con la sua eleganza e la sportività della Nero Sport Band, ti offre stile e tecnologia per soli 399 euro. E per gli amanti della musica, le tue orecchie non crederanno a ciò che sentono: i nuovissimi AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono disponibili a 169 euro, pronti a isolarti da tutto ciò che ti circonda e offrirti un’esperienza sonora immersiva. Se hai bisogno di potenza tra le mani, l’iPad Air da 13″ Wi-Fi + Cellular con 128 GB in Space Gray è un vero affare da Comet a 1092 euro. Usalo per lavoro, studio o svago, e vedrai che non te ne pentirai. Cosa aspetti? Queste offerte sono pronte per te sul sito Comet!