Come ben sappiamo una possibilità che gli operatori telefonici offrono da un paio di anni e quella di utilizzare una eSIM piuttosto di una Sim standard, questo particolare formato digitale a molti vantaggi dal momento che consente di attivare la propria Sim scannerizzando un QR code in pochi secondi, senza dover invece attendere l’arrivo a casa della sim fisica e l’attivazione da parte del provider.

A quanto pare d’ora in avanti potremmo godere di una possibilità in più che l’operatore telefonico italiano TIM ha intenzione di offrire per tutti coloro che acquisteranno un Galaxy S25, si tratta dell’attivazione della eSIM senza aver bisogno di un QR code.

Come funziona

Nello specifico, questa nuova possibilità è rivolta, almeno all’inizio a tutti coloro che acquistano un Samsung Galaxy S25, In qualsiasi variante, e solo dopo verrà estesa agli altri smartphone compatibili, nello specifico d’ora in avanti sarà possibile attivare la eSIM tramite la reazione a un messaggio di attivazione ricevuto direttamente dal provider telefonico, ciò è reso possibile dallo standard “GSMA eSIM Discovery“ che associa il codice eID della eSIM al numero del cliente.

Dunque, non sarà più necessario scannerizzare un codice tramite la fotocamera del vostro smartphone, bensì basterà semplicemente effettuare un piccolo tap per poi procedere all’attivazione e questa cosa come detto da Tim, sarà disponibile per tutti coloro che decideranno di passare a TIM o di convertire la loro Sim fisica in una eSIM, ovviamente si tratta di un passo in avanti per quanto riguarda l’accessibilità delle promozioni a tutti gli utenti, dal momento che rende il tutto più facile e veloce senza troppi intoppi.

Dunque se volete acquistare un Galaxy S5 e accedere ad una nuova promozione in casa TIM tutto ciò che vi basterà fare e cliccare sul messaggio di attivazione per attivare la vostra nuova eSIM e senza attendere dunque l’arrivo di quella fisica a casa che comporterebbe, ovviamente attese magari anche fastidiose da dover sopportare.