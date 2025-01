In questi giorni di fine Gennaio gli utenti si ritrovano con la possibilità di acquistare Honor 200, uno smartphone di ottima qualità generale, ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi, riuscendo così a godere appieno delle sue funzioni, senza essere costretti a spendere cifre folli per l’acquisto.

Mettere le mani su questo prodotto è molto facile, dato il ridotto prezzo di vendita, tuttavia prima parliamo delle sue caratteristiche tecniche principali. Ha un display da 6,7 pollici, un OLED con risoluzione 1200 x 2664 pixel, che presenta una densità di pixel di 436 ppi, oltre ad un refresh rate da 120Hz, per una maggiore fluidità generale. Il processore che muove le fila del prodotto è sicuramente il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core di ottima qualità che può raggiungere fino a 2,63GHz di frequenza di clock, con GPU Adreno 720 ed una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamoci che non è espandibile).

Aprite subito il canale Telegram con le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva, tutti i prezzi sono ai minimi storici in questi giorni.

Amazon: il prezzo di Honor 200 è in caduta libera

Honor 200 è uno smartphone perfettamente in linea con la fascia media del settore della telefonia mobile, un prodotto che finalmente costa molto meno di quanto avremmo pensato, proprio grazie alle ultime promozioni disponibili su Amazon. Tra gli sconti a disposizione del consumatore, che altrimenti spenderebbe 369 euro per il suo acquisto, possiamo trovare un coupon del valore di 20 euro, che deve essere applicato manualmente, in modo da poter arrivare a dover versare 349,90 euro. Premete qui per l’acquisto.

La connettività si appoggia prima di tutto al 5G, a patto che la SIM preveda un abbonamento abilitato, il carrellino ospita fino ad un massimo di due SIM, mentre il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da tre sensori differenti tra loro: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 50 megapixel e effetto bokeh da 12 megapixel.