Un’immagine trapelata, anche se di qualità discutibile, potrebbe aver rivelato il design del prossimo iPhone 17 Air. Secondo le indiscrezioni, questo nuovo modello sarà il più sottile mai prodotto da Apple. Avrà infatti uno spessore che raggiungerà appena 5,5mm nel punto più fine, escluso il modulo fotografico. L’iPhone17Air sostituirà la linea Plus, ritenuta poco apprezzata dagli utenti. La novità principale sembra essere l’introduzione di un “visore” orizzontale per la fotocamera. Ovvero una barra che si estende su tutta la larghezza del dispositivo. Questo cambiamento segnerebbe un netto distacco rispetto al tradizionale modulo fotografico squadrato visto sui modelli precedenti.

iPhone 17 Air: un design ispirato agli smartphone Android per conquistare il mercato

Le immagini presenti online suggeriscono che l’iPhone 17 Air avrà una sola fotocamera, collocata a sinistra del “visore”. Mentre sulla destra appare un foro probabilmente dedicato al flash LED. Questa scelta sembra confermare l’intento di Apple di realizzare uno smartphone estremamente sottile. Sacrificando alcune caratteristiche tecniche per ottenere un design minimalista. Il resto della struttura, seppur poco visibile nella foto, mostra il logo Apple al centro e una parte inferiore oscurata. Forse per celare numeri seriali o altri dettagli tecnici. L’idea di un dispositivo più snello potrebbe rappresentare una mossa strategica per attirare chi cerca un prodotto elegante e innovativo.

La soluzione del “visore” richiama inevitabilmente alcuni modelli Android del passato. Come ad esempio il Nexus 6P e i più recenti Pixel di Google. Apple però sembra voler reinterpretare questa scelta con la sua consueta attenzione ai dettagli. La barra orizzontale potrebbe uniformare il design dei vari modelli della serie, rendendoli più riconoscibili. Ma la mancanza di obiettivi separati rischia di far perdere unicità al dispositivo. Questa scelta stilistica potrebbe dividere i fan del marchio. Da un lato, chi apprezza la coerenza visiva; dall’altro, chi vede nel nuovo stile una perdita di identità rispetto ai modelli precedenti.

Con il lancio previsto nei prossimi mesi, l’iPhone 17 Air rappresenta una sfida ambiziosa per Apple. Il successo del nuovo arrivato dipenderà dunque dalla capacità del marchio di coniugare innovazione e funzionalità. Dimostrando che un design minimalista può ancora essere sinonimo di eccellenza.