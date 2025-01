La presenza di PFAS è sempre più diffusa e purtroppo ciò porta a conseguenze dirette anche sulla salute di noi esseri umani. Si tratta di una problematica che interessa, dunque, tutti da vicino. Non a caso, sono sempre di più gli studi che vengono effettuati sia per individuare la loro presenza nell’ambiente, sia per scoprire le conseguenze che possono avere sulla salute.

A preoccupare particolarmente è il loro impiego in diversi settori. Impiego che riguarda anche settori come quello cosmetico e domestico. Tutto ciò porta, di conseguenza, ad effetti sia sulla salute che sull’ecosistema. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

PFAS: la presenza diffusa preoccupa sempre di più

Sono diversi i settori direttamente interessati nell’utilizzo dei PFAS: tra questi possono infatti essere inclusi quello cosmetico, automobilistico, ma anche quello domestico. Un utilizzo che sta diventando gradualmente sempre maggiore e, di conseguenza, aumenta la preoccupazione per le conseguenze che potrebbero scatenarsi.

Non a caso, infatti, non manca la preoccupazione per un elevato accumulo in natura e, in particolare, nelle acque. Naturalmente l’accumulo in natura significherebbe avere conseguenze dirette anche sulla catena alimentare stessa. Una ricerca condotta dall’Università di Birmingham nel corso dello scorso anno, ci mostra che la maggiore esposizione avviene attraverso cibo e acqua con conseguenze che riguardano danni al fegato ma anche alcune tipologie di tumori.

Una situazione alquanto preoccupante a cui bisogna certamente trovare una soluzione valida. A tal proposito, la Commissione europea sembrerebbe essere intenzionata a introdurre un divieto PFAS quasi totale. Ad essere esonerati potrebbero infatti essere solamente gli ambiti industriali essenziali. Tale ipotesi sembrerebbe aver creato già commenti.

Non ci resta che attendere per avere maggiori aggiornamenti in merito alle decisioni che la Commissione europea potrebbe prendere al proposito. Di certo, ci troviamo davanti ad una problematica comune che necessita di una soluzione il prima possibile.