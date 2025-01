Il 2025 sarà un anno particolarmente interessante per Apple e i suoi appassionati. La novità più rilevante riguarderà senz’altro gli iPhone 17, che accoglieranno una versione inedita da tempo oggetto di indiscrezioni in merito a quelle che potrebbero essere le sue peculiarità. L’iPhone 17 Air fa discutere ormai da parecchi mesi e le informazioni in merito alle novità previste stanno aumentando sempre di più alimentando la curiosità nei suoi confronti.

iPhone 17 Air accoglierà una fotocamera inedita

La prossima generazione di iPhone arriverà nell’autunno di quest’anno, dunque avremo ancora parecchi mesi di attesa prima di poter scoprire quelle che saranno effettivamente le novità pensate da Apple.

Come sempre, l’arrivo di nuovi prodotti è preceduto dal diffondersi di indizi che si pongono l’obiettivo di far conoscere in anticipo i dettagli dei vari dispositivi. Da settimane, infatti, circolano in rete notizie riguardo il presunto iPhone 17 Air, un nuovo modello di melafonino che rimpiazzerà l’attuale Plus e che si distinguerà per il suo design sottile e particolarmente compatto. Inizialmente le anticipazioni sul dispositivo Air hanno ritenuto che l’unica particolarità che avrebbe distinto lo smartphone dagli altri modelli che andranno a costituire la serie 17 sarebbe stata la sua sottigliezza. Di recente, però, sono emerse alcune voci riguardo la possibilità che Apple stravolga il comparto fotografico del dispositivo, abbandonando il tipico modulo di forma quadrata in favore di una barra che andrebbe a occupare la parte alta della scocca posteriore da un’estremità all’altra, riprendendo per sommi capi il tratto distintivo dei Google Pixel. A sostegno della notizia vi sarebbe anche un’immagine fornita dal leaker Majin Bu, nella quale è possibile osservare come potrebbe essere il nuovo modulo.

Le voci riguardo l’arrivo di una tale novità non sono poche ma non possediamo ancora informazioni ufficiali sull’effettiva adozione del nuovo modulo fotografico, che dovrebbe comunque accogliere una singola fotocamera.

Come ben noto, Apple è solita introdurre le novità gradualmente al fine di garantire sempre il massimo della qualità al suo pubblico. Proporre un melafonino inedito apportando una modifica di tale portata al comparto fotografico potrebbe rappresentare una sfida sostanziale per l’azienda.