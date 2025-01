Lycamobile torna a far sognare la community di utenti sempre interessati all’attivazione di nuove SIM, con il lancio di una promozione davvero più unica che rara, che la vede mettere a disposizione di ognuno di noi tanti contenuti, ma soprattutto due mesi gratis.

La cosa che balza subito all’occhio è sicuramente quest’ultimo aspetto, la possibilità di godere di 60 giorni dei contenuti proposti, senza spendere nemmeno un euro. La promozione prevede un costo iniziale del valore di 5,99 euro, con il quale si va a coprire completamente la prima mensilità, poi seguono 60 giorni gratis, per poi tornare a pagare i 5,99 euro, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, all’inizio del quarto mese. Va sottolineato che non sono previsti costi aggiuntivi in fase di attivazione, anche la spedizione della SIM a domicilio è completamente gratuita.

Lycamobile: una promozione ad hoc

Il nome di questa promozione è 5G Portin 599, può essere attivata direttamente a questo link, ed è in piena disponibilità per ogni consumatore che effettui la portabilità da un qualsiasi operatore telefonico. Ciò sta a significare che non esistono limitazioni, può essere richiesta dal proveniente da Iliad, ho.Mobile, TIM, WindTre, Vodafone e qualsivoglia altra realtà sul territorio nazionale.

All’interno dell’offerta è possibile trovare molti contenuti interessanti, in particolar modo parliamo di 150 giga di traffico in 5G, senza vincoli sulla massima velocità che si può raggiungere, con 8GB (non si aggiungono, ma sono inclusi nel totale precedente) dedicati al roaming fuori dall’Italia. Le chiamate e gli SMS sono completamente illimitati, entro ovviamente i limiti di utilizzo classici, dettati dall’assenza di abuso da parte dell’utilizzatore.

Se interessati all’offerta, ricordiamo che può essere richiesta alle indicazioni dell’articolo solo premendo questo link, la consegna a domicilio è gratuita ed inclusa, non vengono richieste particolari informazioni in fase di attivazion, e saranno necessari solamente alcuni giorni per ricevere la SIM direttamente presso il proprio domicilio.