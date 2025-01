Threads: ora puoi imbrattare i post altrui e programmare i tuoi

Sul piano delle innovazioni, una delle aziende più assidue e impattanti è certamente Meta. Il colosso questa volta ha deciso di intervenire su Threads, l’ultima piattaforma in termini di tempo che ha raggiunto la famiglia social dell’azienda. A parlare delle novità in arrivo è stato il CEO, Adam Mosseri, il quale ha introdotto l’opportunità di programmare i propri post e anche la possibilità di personalizzare quelli di altri utenti. In quest’ultimo caso, bisognerà utilizzare un nuovo strumento che prende il nome di Markup.

Post programmabili fino a 75 giorni in anticipo su Threads

Gli utenti ora possono pianificare la pubblicazione dei propri post fino a un massimo di 75 giorni. Per programmare un contenuto basta:

Toccare il menu con i tre puntini su un post; Selezionare l’opzione “Programma”; Scegliere data e ora tramite un calendario interattivo.

I post programmati restano modificabili o cancellabili, ma la funzione non si estende alle risposte, preservando così la spontaneità delle interazioni in tempo reale. Questa novità è particolarmente utile per aziende, creator e professionisti che desiderano ottimizzare la propria strategia sui social.

Markup: spazio alla creatività sui contenuti altrui in Threads

La funzione Markup consente agli utenti di modificare i post di altri utenti prima di condividerli. Con Markup è possibile:

Evidenziare testi con colori come il giallo;

Disegnare frecce rosse per attirare l’attenzione su dettagli specifici;

Scarabocchiare liberamente sui contenuti.

L’obiettivo è rendere Threads una piattaforma più dinamica e aperta al “remix” dei contenuti, favorendo un’interazione creativa tra gli utenti. Tuttavia, chi desidera proteggere i propri post può disattivare questa funzione, impedendo che i propri contenuti vengano modificati o condivisi con alterazioni.

Oltre a Markup e ai post programmabili, Threads introduce anche strumenti di analisi pensati per aziende e creator, utili per monitorare le performance dei contenuti. Queste novità anticipano l’arrivo delle inserzioni pubblicitarie su Threads, previsto per il 2025, consolidando il ruolo della piattaforma nel panorama social.