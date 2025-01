Nuova occasione per raggiungere il massimo risparmio con Lycamobile, un operatore virtuale che ultimamente sta lanciando offerte sempre più interessanti e ricche di contenuti a disposizione per tutti i consumatori, con la promozione che prevede un costo mensile di 5,99 euro, e soprattutto tanti contenuti.

La soluzione di cui vi parliamo direttamente nell’articolo, e che potete richiedere mediante la pressione di questo link, prende il nome di 5G Portin 599, è una promozione che include al proprio interno 150GB di internet in 5G, senza particolari limitazioni alla massima velocità che si può raggiungere, con anche l’aggiunta di SMS e minuti completamente illimitati. Nel momento in cui doveste andare all’estero, dovete sapere essere inclusi anche 8GB di roaming gratuito incluso nella stessa promozione.

Lycamobile: chi può attivare l’offerta

L’offerta, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, può essere richiesta da un qualsiasi consumatore in Italia, a prescindere dall’operatore di appartenenza, salvo cambio operatore. In altre parole è obbligatorio effettuare portabilità del proprio numero, non è quindi attivabile su nuove numerazioni. Il costo iniziale da sostenere corrisponde a soli 5,99 euro, che appunto serve per coprire interamente la prima mensilità e basta.

La caratteristica principale dell’offerta di Lycamobile è chiaramente la possibilità di avere 2 mesi gratis, in questo modo il consumatore si ritrova a versare il contributo iniziale, e poi pagare i 5,99 euro al mese dovuti solo dopo altri 60 giorni. Il pagamento è completamente automatico, con addebito diretto sul credito residuo, non viene richiesta alcuna carta di credito o autorizzazione particolare sul conto corrente bancario.

La possibilità di attivazione, lo ricordiamo, è solo online a questo link; al solito raccomandiamo di prendere rapidamente una decisione, proprio perché la tiratura dell’offerta è limitata, e non sappiamo per quanto tempo resterà disponibile. L’attivazione è possibile per ogni utente, senza differenze particolari, la spedizione a domicilio della nuova SIM è completamente gratuita per tutti.