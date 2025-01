Apple ha avviato il 2025 affrontando una delle fasi più critiche degli ultimi anni. Le azioni della società, considerate un pilastro della tecnologia globale, stanno subendo un’importante pressione. Un ribasso del 3,2% registrato di recente ha portato le perdite complessive del mese a un significativo 11%. Con il rischio concreto di segnare la peggiore performance mensile dall’ultimo trimestre del 2022. Tale scenario mette in evidenza una fragilità inaspettata per un’azienda abituata a mantenere livelli di crescita e stabilità impressionanti.

Apple registra un calo delle vendite

Alla base di tale momento di difficoltà vi sono diverse cause interconnesse. Innanzitutto, due grandi società di analisi finanziaria, Loop Capital e Jefferies, hanno rivisto al ribasso il rating del titolo Apple. Ciò è un segnale preoccupante per gli investitori, dato che un downgrade di tale portata è raro per una compagnia con la reputazione di Apple. Le declassificazioni riflettono una diminuzione della fiducia nel breve termine.

Uno dei fattori principali dietro tale scetticismo è la contrazione delle vendite di iPhone. Quest’ultime rappresentano ancora il cuore del business dell’azienda. Il mercato cinese risulta particolarmente problematico. In Cina le vendite di iPhone sono calate del 18,2%. Mentre a livello globale si è registrato una diminuzione del 5%. Tale dato è aggravato dalla crescente concorrenza da parte di produttori locali. Quest’ultimi stanno guadagnando terreno grazie a dispositivi altamente competitivi.

Un’ulteriore criticità riguarda l’intelligenza artificiale. L’AI è considerata una delle tecnologie più promettenti. Eppure, il suo ruolo nel settore degli smartphone non sembra ancora in grado di trainare un nuovo ciclo di aggiornamenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, molti consumatori non percepiscono l’AI come un motivo sufficiente per cambiare dispositivo. Guardando al futuro, gli analisti prevedono un ulteriore calo della domanda di iPhone nei prossimi mesi. Se i numeri confermeranno le preoccupazioni, Apple potrebbe essere costretta a ripensare la propria strategia. Al fine di mantenere il suo ruolo dominante in un mercato sempre più competitivo.