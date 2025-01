Lycamobile è un operatore virtuale in forte crescita nel corso degli ultimi mesi, anche grazie alla presenza sul mercato di offerte sempre più ricche ed interessanti, capaci di catturare sin da subito l’attenzione di una porzione più ampia di utenti e di popolazione, come nel caso della promozione di cui vi parliamo oggi, che prevede un costo fisso mensile di soli 5,99 euro.

Il suo nome, la potete richiedere a questo link, è 5G Portin 599, la prima cosa che notiamo è la possibilità di attivarla a prescindere dalla provenienza. In altre parole non importa quale sia l’operatore telefonico da cui provenite, può essere TIM, Vodafone, WindTre, Iliad o altri virtuali, dovrete necessariamente effettuare la portabilità del vostro numero di telefono, ricordando appunto che non può essere attivata su nuove numerazioni. Il costo iniziale da sostenere è azzerato, non sono richiesti versamenti di alcun tipo per la SIM o per la consegna a domicilio dello stessa.

Lycamobile: i dettagli dell’offerta

La spesa fissa mensile che dovrete sostenere è di 5,99 euro, con pagamento automatico tramite il credito residuo, non è necessario fornire carta di credito o conto corrente, dovrete solamente ricordarvi di caricare periodicamente la SIM che vi hanno spedito, ed allo stesso tempo non sono previsti limiti o vincoli legati alla presenza come clienti di Lycamobile, potrete quindi decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali di alcun tipo.

Il tutto vi porterà a poter godere di 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione senza limiti in 5G, di cui 8GB al mese sono disponibili anche in roaming, con l’aggiunta di minuti e SMS illimitati utilizzabili verso un qualsiasi numero di telefono italiano.

Il plus, per coloro che l’attiveranno a questo link, riguarda la possibilità di avere 60 giorni gratis, ovvero pagare il primo mese all’attivazione, e poi il secondo versamento farlo all’inizio del quarto mese.