Galaxy S25 Ultra: questo è il miglioramento più grande che Samsung non ha detto

Non tutti se ne sono accorti in quanto Samsung non l’ha fatto presente: il nuovo Galaxy S25 Ultra porta con sé un aggiornamento davvero interessante che piacerà agli utenti. Nonostante gli altoparlanti del Galaxy S24 Ultra fossero già ampiamente performanti, nel caso di quest’ultimo top di gamma è arrivato un netto miglioramento.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un sistema audio da primo della classe

Sono passate poche ore dal lancio ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25, e a quanto pare il modello ultra nasconderebbe potenzialità davvero eccezionali al suo interno. Oltre ad un design parzialmente modificato, c’è tanta intelligenza artificiale da sfruttare ma anche degli altoparlanti nuovi di zecca che suonano una meraviglia.

Stando a quanto riportato da alcuni recensori che hanno potuto mettere le mani sul nuovo flagship, il suono prodotto dallo smartphone è davvero pieno e produce più sfumature rispetto a quanto non facesse il Galaxy S24 Ultra.

Modifiche hardware o software?

Al momento non è ancora chiaro se Samsung abbia modificato l’hardware o abbia aggiunto solo degli accorgimenti al software audio, fatto sta che l’esperienza è totalmente diversa. Allo stesso tempo è anche vero che il ritaglio riservato agli speaker è leggermente più ampio rispetto al prodotto di punta precedente, aspetto che potrebbe certamente contribuire a far venire fuori un suono più corposo. Questo porterà dunque il nuovo flagship di Samsung a lottare tra i migliori smartphone per quanto riguarda la multimedialità, questa volta anche sul piano dell’audio.

Al momento questo dispositivo, così come tutti gli altri smartphone della gamma Samsung Galaxy S25, è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale. Arriverà nei negozi e in vendita online a partire dal prossimo 7 febbraio 2025.

È nata dunque una nuova stella e a dargli vita è una delle aziende leader nel mondo della tecnologia. Vedremo ben presto quali saranno i primi risultati.