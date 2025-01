Il colosso Google sta lavorando al fine di offrire un’esperienza d’uso dei propri dispositivi più ottimale rispetto al passato. Sono sempre di più gli aggiornamenti e le modifiche che l’azienda di Mountain View include nelle proprie strategie al fine di semplificare l’uso dei device da parte degli utenti. In tale prospettiva, in seguito alla decisione di portare al debutto la funzionalità per Pixel Watch che prevede l’invio di una notifica sullo smartphone nel momento in cui lo smartwatch raggiunge una ricarica completa, sembrerebbe esserci un’ulteriore novità da Google.

Secondo quanto diffuso, infatti, il colosso starebbe lavorando sulla stessa funzionalità. Questa volta, però, destinata alle cuffie abilitate Fast Pair, oltre che sulla nota serie Pixel Buds. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Google: al lavoro su nuove funzioni

Avere a disposizioni dispositivi tech dotati di funzionalità ottimizzate è certamente un punto a favore del costruttore. Un modo per semplificare l’utilizzo dei dispositivi connessi e attirare, al tempo stesso, sempre più l’attenzione degli utenti. Non a caso, infatti, quanto anticipato in apertura sarebbe stato confermato da alcuni dettagli individuati nei giorni scorsi nella versione beta 25.03.32 di Google Play Services.

Chiaramente, tali dettagli non fanno altro che indicare che il colosso Google starebbe lavorando da tempo per portare le notifiche che avvisano in merito alla ricarica completa delle cuffie e dell’astuccio. Nonostante si tratti ancora di una funzionalità non ufficiale, essendo soltanto in fase di sviluppo, non siamo ancora a conoscenza di informazioni specifiche. Non si esclude però che le funzionalità effettive siano come quelle offerte per Google Pixel Watch.

Se cosi fosse, dunque, gli utenti dovrebbero ricevere sullo una notifica al raggiungimento del 100% di carica delle cuffie. Che altro aggiungere? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e novità da parte del colosso di Mountain View.