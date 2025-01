L’offerta 5G proposta da Very Mobile rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca una connessione stabile e veloce a un costo contenuto. Attivabile entro il 13 febbraio, l’offerta prevede un costo mensile di soli 5,99 euro, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’attivazione o la spedizione della SIM. Si tratta di una proposta particolarmente vantaggiosa, considerando che include ben 75 Giga di traffico dati, oltre a minuti e SMS illimitati, con il vantaggio aggiuntivo di due mesi gratuiti.

5G a 5,99 euro: l’offerta imperdibile di Very Mobile

La tariffa non prevede vincoli contrattuali, offrendo ai clienti la possibilità di cambiare idea in qualsiasi momento senza costi di disattivazione. La navigazione è bloccata al termine dei Giga disponibili per evitare extra costi indesiderati, ma è possibile riattivare l’offerta con un semplice clic sull’app. Inoltre, per maggiore comodità, è possibile attivare la ricarica automatica, assicurandosi così di non dover ricordare scadenze mensili.

L’offerta comprende numerosi servizi gratuiti, come l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e la possibilità di utilizzare 7,6 Giga in roaming all’interno dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi. Inoltre, i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti o chiamate a sovrapprezzo, sono bloccati di default, garantendo una maggiore tranquillità per gli utenti. Restano invece abilitati gli SMS bancari, indispensabili per monitorare le operazioni sul proprio conto corrente.

Very Mobile si affida a una rete con il 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G, garantendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni, ideale anche per streaming in Ultra HD, gaming e lavoro da remoto. L’attivazione dell’offerta è semplice e veloce, sia online che in negozio, con tempi di consegna rapidi per la SIM.

In caso di necessità, l’assistenza clienti è disponibile tramite app, sito web o chiamata gratuita al numero dedicato. Con questa offerta, Very Mobile punta a combinare tecnologia avanzata, trasparenza e convenienza, rendendosi un’opzione ideale per chi desidera navigare e comunicare senza pensieri.