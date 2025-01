Ormai da qualche anno, Google presenta la famiglia Pixel composta da tre modelli principali suddivisi tra modello base, Pro e A. Se le differenze tra i primi due dispositivi sono limitate, la variante A è pensata per inserirsi nella fascia media del mercato.

L’obiettivo di questi dispositivi è quello di offrire l’esperienza completa Google con un ottimo compromesso in termini di rapporto tra qualità e prezzo. Il prossimo dispositivo che arriverà sul mercato sarà il Pixel 9a il cui debutto è atteso nel corso del 2025, ma già si pensa al suo successore.

Il futuro Pixel 10a è stato oggetto di alcune indiscrezioni che hanno permesso di svelare uno dei principali componenti tecnici. Stando a quanto emerso in rete, si sta parlando del device realizzato da Google in relazione al System-on-Chip che utilizzerà.

Google sta sviluppando il prossimo Pixel 10a, il medio di gamma della famiglia, e le nuove indiscrezioni svelano qualche dettagli sul chipset

L’azienda di Mountain View utilizza i chipset Tensor sviluppati internamente e li equipaggia su tutti i terminali. Tuttavia, a partire dalla prossima generazione, ci si aspettano grandi novità. La produzione vera e propria non sarà più curata da Samsung Foundry e questo comporterà un importante cambiamento.

Fino ad ora, i SoC proprietari di Google condividevano parte dell’architettura hardware con i chip Exynos, ma questa era sembra destinata a concludersi. Google potrebbe aver stretto accordi con TSMC per la produzione della futura generazione di chip Tensor G5.

Questo passaggio rappresenta un cambiamento importante per Big G in quanto ci aspettiamo che i futuri SoC potranno contare su un miglioramento generale. Il processo produttivo di TSMC porterà vantaggi in termini di performance e di consumi, migliorando le prestazioni dei futuri Pixel 10 su cui verrà montato.

Ne consegue che il nuovo Tensor G5, essendo completamente nuovo, potrebbe non essere la scelta ideale in termini di costi. A causa del prezzo elevato, non potrebbe essere equipaggiato su un device che punta sul mantenere basso il prezzo. Le indiscrezioni indicano che Google potrebbe utilizzare il SoC Tensor G4 anche sul Pixel 10a. Se questa notizia fosse confermata, si tratterebbe del terzo anno consecutivo in cui l’azienda di Mountan View utilizzerebbe lo stesso chipset su differenti modelli di smartphone.