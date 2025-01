Mazda e Panasonic: nuova fabbrica di batterie per auto elettriche

Mazda e Panasonic Energy costruiranno una fabbrica di batteri in Giappone. L’impianto, con una capacità produttiva annua di 10 GWh, è fondamentale per le nuove auto elettriche targate Mazda. Il debutto del primo modello progettato internamente è previsto per il 2027. Questo investimento segna una svolta. Mazda punta a un maggiore controllo sulla tecnologia chiave per i suoi veicoli. Con Panasonic Energy, leader nelle batterie, svilupperà soluzioni avanzate agli ioni di litio. L’obiettivo? Migliorare autonomia e prestazioni. Il nuovo stabilimento non sarà solo produttivo, ma anche un centro di ricerca e sviluppo. Mazda mira alle batterie allo stato solido, il futuro della mobilità elettrica.

Nuovi modelli, vecchia anima per Mazda

Il primo modello della nuova gamma sarà un SUV. Mazda promette design avanzato, grande autonomia e comfort superiore. Ma il vero punto di forza rimarrà la gioia di guidare, il cuore del marchio. Mazda non rinuncia alle collaborazioni. Con Changan Automobile, lancerà modelli derivati per competere sui mercati globali. La berlina EZ-6 arriverà in Europa nel 2025. Anche il SUV basato sul concept Arata sarà cruciale. Questi modelli amplieranno l’offerta, puntando a prestazioni sportive e qualità distintiva. Mazda sta recuperando terreno nel settore elettrico. Dopo l’insuccesso della MX-30, punta su un approccio su due fronti: sviluppo interno e sinergie strategiche. Riuscirà a sfidare i colossi cinesi e coreani? Con innovazione e visione, Mazda sembra pronta a rispondere.

Mazda ha fissato obiettivi ambiziosi per il futuro. Entro il 2030, punta a rendere elettrici il 25% delle sue auto, con il restante 75% ibrido. La nuova fabbrica in Giappone supporterà questa transizione, garantendo un approvvigionamento stabile di batterie ad alte prestazioni. Parallelamente, l’azienda sta investendo in software avanzati per migliorare la gestione energetica e l’esperienza di guida. Anche la sostenibilità è una priorità nei suoi piani. La società prevede di utilizzare materiali riciclati e processi produttivi a basse emissioni. Con una visione chiara e un piano concreto, Mazda si prepara a ridefinire il suo ruolo nell’industria automobilistica elettrica nel mondo intero.