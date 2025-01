WhatsApp: gli aggiornamenti di stato accolgono la musica, cambia tutto

Di cambiamenti ce ne sono tanti ogni anno per WhatsApp e anche questo 2025 è iniziato con qualcosa di molto interessante. La piattaforma infatti ha deciso di prendere in prestito da Instagram una funzionalità molto importante per la creazione di contenuti, in questo caso per gli aggiornamenti di stato. A quanto pare infatti all’interno dell’ultima versione beta 2.25.2.5 gli utenti iscritti al programma per sviluppatori possono utilizzare la musica.

È dunque questo è un modo per unire ancora di più le varie applicazioni di Meta, che pian piano stanno riportando diversi aggiornamenti simili. L’obiettivo è concedere agli utenti un notevole miglioramento della loro esperienza all’interno dell’applicazione di messaggistica.

Come funziona la nuova opzione musicale su WhatsApp

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, gli utenti potranno aggiungere una colonna sonora ai propri stati grazie a un’icona a forma di nota musicale presente nella schermata dell’editor. Questa icona si trova accanto agli strumenti per ritagliare immagini, aggiungere testo e sticker, rendendo la nuova opzione facilmente accessibile.

Ecco alcune caratteristiche principali della funzione:

Catalogo musicale condiviso con Instagram : gli utenti avranno accesso a un ampio archivio di brani, con la possibilità di cercare per titolo, artista o tra le tendenze del momento;

: gli utenti avranno accesso a un ampio archivio di brani, con la possibilità di cercare per titolo, artista o tra le tendenze del momento; Durata personalizzabile : i brani possono essere utilizzati per video o foto. Per le immagini, la durata della traccia sarà limitata a 15 secondi , mentre per i video seguirà la lunghezza dello stato;

: i brani possono essere utilizzati per video o foto. Per le immagini, la durata della traccia sarà limitata a , mentre per i video seguirà la lunghezza dello stato; Selezione del segmento musicale: gli utenti potranno scegliere il punto esatto del brano da riprodurre, personalizzando ulteriormente il loro stato.

Un ponte tra WhatsApp e Instagram

Chi visualizzerà uno stato musicale vedrà il titolo della canzone e il nome dell’artista in alto a sinistra. Cliccando sul titolo, sarà possibile essere reindirizzati direttamente al profilo Instagram dell’artista. Questa integrazione rafforza il legame tra le due piattaforme, favorendo la scoperta musicale e aumentando le interazioni.