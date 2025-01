il noto colosso della tecnologia con sede in Taiwan sta procedendo spedita verso i propri piani aziendali, una volta ultimato il nodo a 2 nm ora sta lavorando allo sviluppo del nodo a 1,6 nm, quest’ultimo rappresenterà un balzo in avanti decisamente importanti in termini di miniaturizzazione dei transistor, consentendo di aumentarne la densità in modo davvero importante, tutto ciò ovviamente si tradurrà in prestazioni decisamente più elevate dei chip che sfruttano tale architettura abbinate a consumi incredibilmente inferiori.

Passo spedito

Di base il nodoa 1,6 nm Non differenziarsi da quello precedente, ciò sta permettendo all’azienda di procedere verso questa transizione senza particolari inghippi durante il processo, l’unica vera difficoltà è rappresentata dall’alimentazione dal momento che i chip da 1,6 nm avranno un design Super Power Rail che prevede lo spostamento dell’alimentazione sul retro dei transistor (BPD, Backside Power Delivery), tutto ciò sta obbligando gli ingegneri a ridisegnare completamente le linee di alimentazione creando un design decisamente particolare e nuovo, ciò ovviamente sta richiedendo tempo e risorse e potrebbe influire negativamente sull’arrivo di questa nuova architettura, sebbene TSMC sembra stia lavorando a pieno regime per poter seguire e fare fede alla tabella di marcia.

Ricordiamo che l’azienda con sede in Taiwan ha guadagnato quote di mercato davvero straordinari, diventando una realtà assoluta nonché dominante su tutto il panorama della produzione dei chip, tutte le maggiori aziende infatti si riforniscono da quest’ultima e fanno quasi a gara per gli approvvigionamenti, le altre aziende che si occupano di produrre chip stampati sul silicio non riescono a tenere il passo dal momento che non offrono la stessa qualità costruttiva, basti pensare a Intel che sta valutando la chiusura delle proprie fonderie e a Samsung che con i propri processori proprietari non riesce a tenere testa a quelli prodotti dall’azienda taiwanese, mentre Qualcomm fa completo affidamento a quest’ultima.