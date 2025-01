Offerta da non perdere per tutti gli utenti su Amazon per coloro che vogliono acquistare Apple iPhone 16, lo smartphone top di gamma dell’ultima line-up, che convince sin da subito con un risparmio superiore al normale, e la possibilità comunque di mettere le mani su specifiche tecniche di altissimo livello.

La scheda tecnica di tale dispositivo inizia prima di tutto con dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, raggiungendo allo stesso tempo un peso di 170 grammi, sempre considerando che è possibile fare affidamento sul processore Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, accoppiato con Apple GPU (5-core), ed una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare che tale quantitativo non può essere incrementato con l’ausilio di una microSD, ma resterà fisso per sempre.

Amazon: il prezzo di Apple iPhone 16 è dimezzato

Apple iPhone 16 può essere oggi vostro con un risparmio importante, pari a circa 110 euro rispetto al listino di 1109 euro. Siamo consapevoli del fatto che, almeno a prima vista, la riduzione potrebbe non apparire troppo interessante, va comunque ricordato che stiamo parlando di uno smartphone molto recente, il quale è stato da poco lanciato sul mercato, oltre che essere uno tra i più richiesti in assoluto. La spesa in questo caso da sostenere è di soli 999 euro, con consegna a domicilio completamente gratuita e possibilità di godere anche della sua variante no brand. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Nel momento in cui doveste decidere di mettere le mani su questo modello, dovete comunque tenere a mente che le dimensioni del display sono di 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione di 1179 x 2556 pixel, passando per densità di 460 ppi, sempre restando un Super Retina XDR OLED. Il refresh rate, proprio perché è un Apple iPhone 16, è di soli 60Hz, con protezione Ceramic Shield.