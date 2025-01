Il noto operatore telefonico italiano con l’arrivo del mese di gennaio 2025 ha annunciato ufficialmente l’arrivo anche di aumenti specifici per alcuni utenti abbonati ai propri servizi, nello specifico il provider ha informato tutti che i consumatori con un abbonamento per la rete fissa in combinazione con Netflix dovranno a partire dalla prossima fatturazione corrispondere un aumento specifico di un euro sulla cifra pattuita nel contratto.

Aumento per un motivo

L’operatore colorato di arancio a giustificato l’aumento applicato alla propria tariffa, descrivendolo come una misura direttamente connessa agli aumenti che Netflix ha applicato a tutti i piani di abbonamento a ottobre 2024, di conseguenza a tutti i suoi consumatori che hanno una promozione di rete fissa con Netflix, sia nella versione standard che nella versione Premium dovranno pagare una cifra aggiuntiva di un euro, nonostante tutto però, trattandosi di una modifica unilaterale al contratto, chi non vuole accettare questo cambiamento, può tranquillamente recedere dall’intero contratto oppure effettuare il downgrade di Netflix Premium a Netflix standard, pagando il prezzo della promozione anch’esso aumentato comunque di un euro oppure può scegliere di disattivare l’abbonamento a Netflix e mantenere solamente la propria promozione di rete fissa, ovviamente senza pagare nessun tipo di costo di mora.

Dunque, il loto provider telefonico ha messo le cose in chiaro in una nota ufficiale e lascia comunque una vasta possibilità di scelta ai propri clienti che dovranno dunque decidere se caricarsi di questo costo aggiuntivo mensile oppure disdire l’abbonamento, come intuibile sembra proprio che il merito vada a Netflix che con i propri aumenti ha portato l’operatore telefonico a dover fare lo stesso per mantenere quantomeno i margini di guadagno invariati e dunque non andare in perdita.

In definitiva si tratta di un aumento che ogni anno corrisponde a 12 € in più, starà a voi valutare la migliore scelta da fare.