PlayStation 5 ha esordito sul mercato nel 2020, sono passati dunque cinque anni e adesso l’attenzione di Sony si è spostata completamente sul modello della generazione successiva, quest’ultimo porterà con sé ovviamente tantissime novità e avrà il compito di rivoluzionare l’idea di console da salotto dal momento che sicuramente dovrà integrare al proprio interno una potenza di calcolo maggiore del modello attuale, con tantissime novità in termini di intelligenza artificiale.

Novità sulla gpu

Ovviamente anche per questo prodotto le voci di corridoio non stanno tardando ad arrivare e l’ultima indiscrezione ci annuncia ufficiosamente che il SoC di PlayStation 6 è entrato nella fase Design Complete, ovvero quella che indica la finalizzazione delle specifiche tecniche del chip.

Come se non bastasse, sembra che il chip che farà parte della nuova console sia entrato nella fase definita silicon validation, la quale si concluderà per la fine del 2025 e ci fornisce un dettaglio importante sul lancio della nuova console, infatti i prodotti che terminano questa fase poi di solito vengono lanciati due anni dopo, dunque la nuova PlayStation potrebbe arrivare per la fine del 2027.

In tutto ciò sono anche emersi alcuni dettagli per quanto riguarda la GPU che sarà montato a bordo del nuovo prodotto di Sony, sembra che il chip grafico sia un fork iniziale di gfx13 di AMD, ovvero il nome con cui è nota l’architettura UDNA, precedentemente nota come RDNA 5.

Dunque sembra proprio che il nuovo modello conserverà quanto fatto nelle generazioni precedenti che hanno visto l’esordio della console con a bordo un chip completamente nuovo e al passo coi tempi per quanto riguarda il momento del lancio, ovviamente tutte queste sono notizie ufficiose e necessitano di conferma ufficiale da parte dell’azienda coinvolta che potrebbe arrivare più in là confermando il tutto o smentendo quanto avete appena letto, dunque non prendete tutto come verità assoluta.