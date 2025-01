Il Samsung Galaxy A55 ha un prezzo di vendita su Amazon tra i più bassi di sempre, proprio in questi giorni gli utenti sono liberissimi di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di ognuno di noi.

Il prodotto in questione raggiunge complessivamente dimensioni leggermente superiori alla media, precisamente parliamo di 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri di spessore ed un peso di 213 grammi, questo nonostante il display sia relativamente piccolo: 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, essendo allo stesso tempo un Super AMOLED da 390 ppi, refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori complessivi.

Samsung Galaxy A55: la spesa è ridotta su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di un Samsung Galaxy A55 è possibile con Amazon, negli ultimi mesi il prezzo consigliato di questo smartphone era stato di 449 euro, cifra che finalmente è stata fortemente ridotta dalla stessa azienda di e-commerce, sino a scendere a soli 389 euro, così facendo si ha la certezza di spendere relativamente poco, mettendo le mani su un prodotto con garanzia di 24 mesi, oltre che no brand. Ordinatelo al seguente link.

I suoi punti di forza sono indiscutibilmente molteplici e spaziano anche verso un comparto fotografico di tutto rispetto, nella parte posteriore sono dislocati tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 5 megapixel, così da riuscire a scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce. Per coloro che sono alla ricerca di un buon sensore per selfie o autoscatti, dovete sapere che anteriormente è stata integrata una fotocamera da 32 megapixel che presenta anche una apertura F2.2.