Sono tanti gli utenti appassionati di due ruote che negli ultimi hanno stanno decidendo di provare le novità introdotte sul mercato dai costruttori. Così come per le auto, anche per le moto infatti le strategie puntano a portare sul mercato modelli in versione elettrificata. Un esempio è la LiveWire S2 Alpinista. due ruote realizzata dal marchio di Harley-Davidson, LiveWire.

Secondo quanto diffuso, la nuova S2 Alpinista è già disponibile per l’acquisto sui mercati degli Stati Uniti e su quello europeo, dunque è possibile acquistarla anche nel nostro Paese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa nuova due ruote.

LiveWire S2 Alpinista: ecco tutti i dettagli

Presentato da poco il nuovo modello LiveWire S2 Alpinista che il costruttore ha progettato per essere basato sulla piattaforma Arrow. Piattaforma, quest’ultima, che è già stata utilizzata come base per realizzare i modelli S2 Del Mar e S2 Mulholland.

A differenza della S2 Del Mar, sulla S2 Aplinista il costruttore ha deciso di implementare ruote da 17 pollici, invece di quelle da 19 pollici, con pneumatici Dunlop Roadsmart IV. Nessun cambiamento rispetto alla S2 Del Mar, per quanto riguarda invece il powertrain. Quest’ultimo è infatti un motore con una potenza massima di 86 CV e 263 Nm di coppia. Per quanto riguarda la velocità massima, il costruttore dichiara 158 km/h e una capacità di scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

Grazie alla presenza di una batteria con capacità di 10,5 kWh, la S2 Alpinista offre un’autonomia di 194 km. Inoltre, la presenza del supporto per la ricarica di Livello 2 consente di passare dal 20 all’80% della carica in 78 minuti. Infine, per rendere l’esperienza di guida ottimale, vengono messe a disposizione le modalità Strada, Sport, Autonomia, Pioggia, Custom.

Come accennato in apertura, il nuovo modello di due ruote realizzato da LiveWire è già disponibile per l’acquisto su diversi mercati tra cui l’Italia. In Italia, la nuova LiveWire S2 Alpinista è proposta a 19.307 euro.