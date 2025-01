Il mercato dell’IA in Italia ha raggiunto nel 2023 un valore di 674 milioni di euro. Segnando un notevole aumento del 55% rispetto all’anno precedente. Secondo il rapporto di Anitec-Assinform, l’associazione che riunisce le principali imprese ICT del Paese, questa crescita è guidata soprattutto dal settore bancario. Il quale ha investito oltre 173 milioni di euro, seguito da Telco & Media con 161milioni. Esistono però evidenti squilibri. Poiché mentre le grandi imprese mostrano un’adozione dell’IA pari al 24%, le piccole e medie imprese si fermano al 4,7%.

IA, innovazione e startup: il futuro nelle mani delle nuove imprese

Nonostante queste disomogeneità, le previsioni per il 2024 sono promettenti. Si stima infatti che il mercato dell’IA possa raggiungere i 909 milioni di euro. Registrando un aumento del 34,8%. Questo slancio però è minacciato da ostacoli importanti. Tra cui la carenza di infrastrutture adeguate e competenze digitali. Per affrontare tali sfide, il presidente di Anitec-Assinform, Massimo Dal Checco, sottolinea la necessità di un approccio più strategico. Formazione avanzata, potenziamento delle infrastrutture di calcolo e collaborazioni tra pubblico e privato sono gli elementi fondamentali per garantire uno sviluppo sostenibile.

In contemporanea, il dinamismo del settore si riflette nel sistema imprenditoriale italiano. In cui 644 startup e PMI innovative operano nel campo della digitalizzazione. Tra queste, il 47% è specializzato in IA e Machine Learning, dimostrando il crescente interesse verso tecnologie all’avanguardia. L’analisi condotta insieme a InfoCamere mostra che queste giovani realtà imprenditoriali rappresentano il fulcro dell’innovazione. In quanto conducono a soluzioni capaci di trasformare profondamente l’economia italiana.

In particolare, il settore manifatturiero del nostro Paese potrebbe beneficiare notevolmente dall’applicazione dell’IA. Attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi infatti, l’industria potrebbe migliorare la propria competitività e sostenibilità. Per favorire una simile evoluzione, il rapporto evidenzia l’importanza di adottare sandbox regolamentari. I quali permettano sperimentazioni senza eccessivi vincoli normativi. Solo così sarà possibile sostenere la crescita del mercato. In modo da renderlo più competitivo a livello mondiale e consolidando il ruolo dell’Italia nel settore tecnologico internazionale.