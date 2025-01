Clima dei sogni in casa? Ci pensa Unieuro con questi sconti

Sentite anche voi il bisogno di una ventata di fresco in casa? O magari è quel freddo gelido a cui volete finalmente dire addio? Che sia estate o inverno, avere il giusto climatizzatore fa tutta la differenza. Ma, diciamocelo, nessuno ha voglia di congelarsi sotto un getto d’aria fredda o sentirsi come se fosse all’equatore. La soluzione? Scegliere il modello giusto che si adatti ai vostri spazi e alle vostre necessità, senza dover fare i salti mortali per installarlo. Da Unieuro, trovate promozioni su climatizzatori capaci di risolvere questi problemi. E sapete qual è la parte migliore? Sono in offerta! Ma quali sono i modelli top di gamma a un prezzo imperdibile? Continuate a leggere e preparatevi a salutare l’inverno gelido!

Le offerte HOT di Unieuro per un clima in casa da sogno

Se cercate potenza senza limiti, il Daikin Monosplit 18000BTU Proera è quello che fa per voi ed ovviamente lo trovate nelle promo Unieuro. Freschezza garantita d’estate, calore d’inverno, al prezzo folle davvero di 999 euro. Un climatizzatore versatile, perfetto per chi non vuole scendere a patti con le temperature estreme. Preferite climatizzare più stanze in una volta? Il Mitsubishi Electric Dualsplit è la scelta ideale. Grazie alla doppia unità, potrete regolare la temperatura in più ambienti contemporaneamente. È in offerta con Unieuro a soli 1699 euro, un vero affare per il comfort di tutta la casa!

Se invece siete alla ricerca di eleganza e design, allora il Daikin Monosplit 12000BTU Superplus fa per voi. Si integra perfettamente in ogni stanza, mantenendo le stanze al clima che volete. Lo trovate da Unieuro a 899 euro. Per chi non vuole rinunciare al comfort e cerca soluzioni innovative, il Samsung Monosplit Wind-Free Comfort Next è l’opzione giusta. Grazie alla tecnologia Wind-Free, eviterete fastidiose correnti d’aria, godendovi un fresco ideale senza compromessi. Disponibile ora a 699 euro. Allora, siete pronti a vivere nella temperatura perfetta tutto l’anno? Non perdete le promo e approfittate delle offerte Unieuro cliccando qui su questo link!