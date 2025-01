Sono in atto svariate strategie per intervenire sul problema del cambiamento climatico. Sembra che tali opzioni non sono sufficienti. La perdita di biodiversità e il deterioramento degli ecosistemi naturali peggiorano. Per tal motivo sono richiesti interventi rapidi ed incisivi. A proposito, il 2025 potrebbe segnare una svolta. Ciò grazie a un rinnovato slancio nelle energie rinnovabili. A prova di ciò, gli investimenti nel settore cleantech hanno registrato una crescita esponenziale.

Investimenti cleantech: ecco i dettagli per il nuovo anno

Secondo recenti analisi, nel 2025 gli investimenti per le energie pulite supereranno quelli nei combustibili fossili. Tale tendenza positiva è guidata dal fotovoltaico. Quest’ultimo potrebbe rappresentare circa la metà degli investimenti totali nel settore. Ed anche due terzi della capacità energetica installata. Oltre al solare, la produzione di idrogeno verde e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio stanno attirando sempre più attenzione e risorse.

Un elemento chiave è lo stoccaggio energetico. Le batterie offrono la possibilità di immagazzinare l’energia in eccesso. Quest’ultima viene prodotta da fonti solari ed eoliche. Garantendo una distribuzione più stabile e affidabile. Tale aspetto sarà fondamentale per gestire le fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Inoltre, potrà sostenere la transizione verso un sistema energetico maggiormente resistente.

L’intelligenza artificiale ha un compito importante per la gestione delle rinnovabili. Le piattaforme di trading basate su AI migliorano la precisione delle previsioni di produzione. Inoltre, ottimizzano la distribuzione delle risorse energetiche. Tale innovazione, però, comporta una sfida importante. I data center usati per supportare i sistemi hanno bisogno di grandi quantità di energia. Entro i prossimi cinque anni, il fabbisogno energetico dei data center potrebbe raggiungere i 300TWh annui. Incrementando la pressione sulla disponibilità di energia pulita.

Per affrontare tali sfide, sarà indispensabile optare per soluzioni tecnologiche efficienti e sostenibili. Innovazioni nel settore delle batterie e ottimizzazione dei consumi sono strumenti importanti. Insieme alle strategie di economia circolare. Ciò può garantire una transizione energetica efficace.