E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un iRobot Roomba, un robot aspirapolvere comunque di ottima qualità generale, che presenta al giorno d’oggi un prezzo di vendita decisamente più basso del normale, con la possibilità di acquistarlo grazie ad un’ottima promozione lanciata nel periodo da Amazon.

Il modello che può essere vostro a prezzo scontato è l’iRobot Roomba Combo i8, un robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti, il design è il più classico che contraddistingue i prodotti dell’azienda, infatti ha forma circolare, con paraurti in plastica e sufficientemente resistenti agli urti di vario genere, presentando la duplice colorazione: grigio scuro nella parte superiore e nero su tutti i bordi. Il prodotto, come anticipato, integra funzione di lavapavimenti, grazie alla presenza di un piccolo serbatoio da collegare fisicamente nella parte posteriore, sotto il quale è possibile montare direttamente un panno che aiuterà a pulire tutto il pavimento nel miglior modo possibile.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba a prezzo folle su Amazon

Amazon ha in serbo una sorpresa assolutamente non da poco per tutti, infatti arriva lo sconto migliore degli ultimi mesi, applicato direttamente sul robot aspirapolvere iRobot Roomba. Negli scorsi 30 giorni era già stato scontato sino a raggiungere il valore limite di 509 euro, ma oggi può essere vostro con una ulteriore riduzione del 21%, che lo porta a costare solamente 399 euro. Ordinatelo al seguente link.

Il prodotto presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo un diametro di 34,2 centimetri, con un’altezza di soli 9,3 centimetri, sufficientemente contenuta, proprio grazie all’assenza della torretta LiDAR, elemento che in genere va ad accrescerla sino a raggiungere un livello decisamente più alto e non in linea con le aspettative cui di solito andiamo incontro.