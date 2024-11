I furti d’auto in Italia calano a Natale, ma non al sud

In Italia, i furti d’auto non si fermano, ma seguono un andamento curioso: diminuiscono durante le festività natalizie e nel mese di agosto. Secondo il rapporto dell’Osservatorio Furti Mezzi di Targa Telematics, in questi periodi i furti scendono del 40%. Non seguono questa tendenza alcune regioni che infatti restano sorvegliate speciali. In testa ecco la Campania e la Puglia per numero di casi, seguite da Lazio, Lombardia e Sicilia.

Furti d’auto in Italia: la piaga che ha luogo soprattutto al sud

Facendo un’attenta analisi dei dati ufficiali di oltre 2 milioni di veicoli e circa 10 mila furti gestiti ogni anno, emerge che i ladri si comportano in modo diverso a seconda del periodo. In estate usano metodi meno sofisticati, che permettono alle forze dell’ordine di recuperare i veicoli rubati più facilmente. Durante il Natale, invece, puntano ai furgoni, concentrandosi sul valore del carico.

La Campania detiene il triste primato, con circa il 40% dei furti totali, seguita dalla Puglia (20%). Lazio, Lombardia e Sicilia seguono con percentuali più basse, ma comunque significative. Questo evidenzia come il fenomeno sia più radicato in alcune aree, dove la criminalità organizzata gioca un ruolo centrale.

Per contrastare questa piaga, Targa Telematics ha sviluppato tecnologie avanzate basate su Intelligenza Artificiale. I loro sistemi monitorano i comportamenti dei veicoli, identificando anomalie e potenziali rischi. Questo approccio permette di intervenire prima che il furto avvenga, proteggendo veicoli e clienti. “La sicurezza dei mezzi è fondamentale per le aziende e per chi gestisce flotte. Il nostro obiettivo è prevenire il problema, non solo reagire”, spiega Gianluigi Seta, responsabile delle centrali operative di Targa Telematics.

Nonostante il calo dei furti in alcuni periodi, il problema resta grave in diverse aree. La tecnologia, però, si dimostra un alleato prezioso per affrontare questa sfida e garantire maggiore sicurezza. Infine una raccomandazione: fate molta attenzione e dotate i vostri veicoli degli opportuni dispositivi di protezione.