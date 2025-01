TikTok non è la sola a rischio negli USA: ecco le altre app già bannate

La recente decisione (poi revocata) di vietare TikTok negli Stati Uniti ha avuto ripercussioni anche su altre applicazioni legate a ByteDance. Tra queste, CapCut, Lemon8 e perfino il popolare gioco Marvel Snap si trovano momentaneamente sospesi, lasciando milioni di utenti senza accesso.

Le app di ByteDance bloccate negli USA

Come TikTok, anche CapCut, molto amata dai content creator per il montaggio video, è stata rimossa nel weekend dagli store USA. Insieme a questa anche Lemon8, una piattaforma social emergente, è stata bloccata. Non è finita qui però perché è stato aggiunto alla lista anche il gioco Marvel Snap. Questo ha ricevuto tale trattamento in quanto è stato sviluppato da Second Dinner ma pubblicato da Nuverse Games, una sussidiaria di ByteDance.

Non è mancato il parere del direttore di Second Dinner, che infatti ha espresso il suo stupore tramite i social. Allo stesso tempo ha voluto rassicurare i fan che il team sta lavorando per ripristinare l’accesso a Marvel Snap. In un messaggio alla community, la società ha dichiarato: “Marvel Snap non scomparirà”, confermando il suo impegno nel risolvere la situazione.

Milioni di utenti colti di sorpresa

Il blocco ha lasciato milioni di utenti senza accesso a strumenti ormai essenziali. CapCut, in particolare, era diventata indispensabile per molti creatori di contenuti, mentre Lemon8 aveva registrato un forte incremento di download nei giorni precedenti il ban, posizionandosi come una delle alternative più interessanti a TikTok.

Per ora, le app già scaricate rimarranno funzionanti, ma non sarà possibile aggiornarle o reinstallarle.

Nonostante l’incertezza, il messaggio del nuovo presidente lascia ben sperare per un rapido ritorno delle applicazioni sospese. Se le trattative con ByteDance andranno a buon fine, TikTok e le altre app potrebbero presto ritornare operative, restituendo agli utenti americani i loro strumenti preferiti. Nel frattempo, rimane alta l’attesa per capire quali saranno i prossimi passi del governo e delle aziende coinvolte.