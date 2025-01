Ogni mese l’operatore telefonico virtuale Very Mobile spiazza la concorrenza e non solo grazie alla sua proposta super conveniente. Per questa fine del mese, jn particolare, sarebbe dovuta terminare la disponibilità di alcune delle sue offerte di rete mobile a basso costo. Tuttavia, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di queste offerte almeno fino alla metà del prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile spiazza la concorrenza, super proroga per le sue offerte low cost

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco comunicato di aver prorogato la disponibilità di alcune delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, alcune di queste sarebbero dovute terminare qualche giorno fa. Tuttavia, con la scelta dell’operatore, ora gli utenti avranno a disposizione ancora un paio di settimane per poterle attivare.

Nello specifico, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, le offerte mobile low cost di Very Mobile continueranno ad essere disponibili almeno fino alla metà del prossimo mese, in particolare fino al prossimo 13 febbraio 2025. Si tratta certamente di un’occasione unica per tutti i nuovi clienti che avevano in mente di dare fiducia a Very Mobile e di attivare una delle sue super offerte.

Tra le offerte mobile attualmente disponibili all’attivazione, spicca senza ombra di dubbio quella denominata Very 5,99 150 GB. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese ben 150 GB di traffico dati ma non solo. Questi saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi ogni mese anche sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo ad un costo per il rinnovo di appena 5,99 euro al mese. Gli utenti potranno inoltre utilizzare fino a 8 GB di traffico dati per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.