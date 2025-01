La disponibilità dell’iPhone SE si sta riducendo drasticamente negli Stati Uniti. Secondo Mark Gurman, noto analista tecnologico, questo potrebbe confermare l’imminente lancio dell’iPhone16E. La notizia, riportata nella sua newsletter Power On, si aggiunge a una serie di rumor che indicano la primavera 2025 come periodo di presentazione del nuovo modello. La scarsa disponibilità potrebbe anticipare il ritiro definitivo dell’attuale iPhoneSE. Lanciato nel 2022, infatti questa versione sembra ormai essere superata sia esteticamente che tecnologicamente.

iPhone 16E: un salto di qualità nella fascia economica del mercato

In Europa, questo cambiamento è già realtà. L’iPhone SE è stato ritirato dal mercato alla fine del 2024, in conformità alla direttiva europea sul caricabatterie unico, entrata in vigore il 28 dicembre scorso. Questo passo ha segnato la fine di un’era per Apple. L’ azienda infatti ora si prepara a introdurre un prodotto completamente rivoluzionato. Abbandonando elementi tradizionali come il tasto Home e il connettore Lightning.

A tal proposito, il prossimo iPhone di fascia economica non sarà solo un semplice aggiornamento. L’iPhone16E promette infatti un design completamente rinnovato, ispirato all’iPhone14, ma con alcune differenze sostanziali. Tale versione sarà dotata di un display OLED da 6,1”, un processore Apple A18 e una singola fotocamera posteriore da 48MP. Per la prima volta, la serie economica includerà il riconoscimento facciale Face ID, sostituendo il tradizionale Touch ID e segnando un punto di svolta per l’ intera gamma.

Oltre alle migliorie estetiche, ci saranno anche importanti novità tecnologiche. L’iPhone 16E sarà infatti il primo della sua tipologia a integrare un modem 5G proprietario. Simbolo del crescente impegno di Apple nel controllo della propria tecnologia interna. Sarà poi dotato di connettività USB-C, adeguandosi agli standard moderni e alle nuove normative europee.

Ad ogni modo, nonostante l’evoluzione tecnica, Apple cercherà comunque di mantenere un prezzo competitivo. Parliamo quindi di una cifra tra i 500 e i 550 dollari. Le colorazioni previste, bianca e nera, contribuiranno a un look sobrio ed elegante. Insomma, il nuovo modello rappresenta un equilibrio tra innovazione e accessibilità. Un progetto unico che si rivolge in particolare a chi cerca un iPhone moderno senza dover affrontare i costi elevati degli smartphone di fascia più alta.