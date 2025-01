A partire dal 2 gennaio 2025, HoMobile, il brand virtuale di VEI (controllata da Vodafone Italia), introduce novità per i clienti che richiedono la portabilità da Fastweb. Ora, chi decide di attivare una delle offerte standard a partire da 6,99€ al mese dovrà sostenere un costo di attivazione di 29,90€. Equilibrandosi così agli importi già previsti per i clienti provenienti da operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile.

La modifica influenza anche l’offerta Ho4.99 1GB, che non è più attivabile per chi proviene da Fastweb. Questa proposta, finora disponibile a 4,99€ al mese con minuti e SMS illimitati e 1GB di traffico, resta accessibile soltanto per coloro che provengono da altri operatori virtuali. Tra cui Iliad, PosteMobile e CoopVoce.

HoMobile: offerte aggiornate e nuovi servizi

La recente acquisizione di Vodafone Italia da parte del gruppo svizzero Swisscom sarà finalizzata il 31 dicembre 2024. Essa ha segnato un passo importante per l’integrazione con Fastweb. La fusione delle due realtà ha dato vita a un nuovo operatore convergente, Fastweb + Vodafone. Il quale include anche il marchio HoMobile. Per i clienti del brand virtuale, però, non sono previsti cambiamenti immediati. Fatta eccezione per alcuni adeguamenti tariffari e di portafoglio offerte.

Le offerte standard di HoMobile, disponibili sia online che nei negozi fisici, restano attivabili con prezzi a partire da 6,99€ al mese. Tra queste, si evidenziano opzioni con 150GB e 200GB in 4G e 5G. Oltre a piani esclusivi per i clienti stranieri, come la Ciaho. La quale include 100GB e minuti internazionali verso determinati paesi a 8,99€ al mese. Dal 2 gennaio 2025, però, chi richiede la portabilità da Fastweb dovrà affrontare un costo di attivazione di 29,90€, anziché i 2,99€. promozionali riservati a chi proviene da altri gestori virtuali.

Le offerte dedicate al traffico dati includono anche opzioni per dispositivi IoT e un piano solo dati da 300GB a partire da 13,99€ al mese. In ambito tecnologico, HoMobile offre poi la possibilità di abilitare il 5G con l’opzione ho.Il Turbo a #soli 1,29€ al mese.