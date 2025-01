Lo scorso mese di novembre 2024, il produttore tech Xiaomi aveva annunciato in veste ufficiale ed il mercato mobile la nuova serie di smartphone Redmi K80. A quanto pare, però, l’azienda sta già realizzando la prossima serie, nota come Redmi K90. Questa serie includerà anche un modello top, ovvero il prossimo Redmi K90 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune informazioni interessanti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Redmi K90 Pro, nuove informazioni dal leaker Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune informazioni interessanti riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi K90 Pro. Il leaker in questione ci ha rivelato quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche.

Secondo quanto rivelato, il prossimo top di gamma a marchio Redmi potrà vantare la presenza del potente processore di casa Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Elite 2. Si tratterebbe ovviamente di un notevole upgrade, dato che i precedenti modelli montavano il soc Snapdragon 8 Elite di prima generazione. Tra le altre novità, il leaker ha rivelato la presenza di un notevole comparto fotografico.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il comparto fotografico includerà un sensore fotografico con lente periscopica con teleobiettivo da 50 MP. Il leaker ha infine rivelato che il nuovo device vanterà la presenza di un display di ottima qualità, con una risoluzione massima pari a ben 2K. Per il momento, questo è quello che sappiamo sulla prossima serie di smartphone top di gamma a marchio Redmi. Dovremo attendere qualche settimana per avere nuove informazioni di rilievo e anche qualche conferma ufficiale.

Ricordiamo infatti che il debutto ufficiale di questa nuova serie di smartphone dell’azienda saranno annunciati fra diversi mesi.