Netflix: ancora aumenti, negli USA i piani di abbonamento partono da 7,99$

La situazione che riguarda Netflix sembra tergiversare ormai periodicamente. È stato registrato infatti un nuovo aumento del prezzo dei vari piani di abbonamento negli Stati Uniti. Ad essere colpiti sono stati anche altri paesi tra i quali non figura fortunatamente l’Italia, almeno per il momento. Sia il Portogallo che Canada e Argentina hanno dovuto subire il nuovo aumento che a quanto pare proverrebbe dai nuovi investimenti di Netflix.

Il listino di Netflix aumenta negli Stati Uniti, ecco quanto costerà mensilmente

Negli Stati Uniti, i nuovi prezzi saranno:

Piano con pubblicità: da 6,99 a 7,99 dollari al mese;

da 6,99 a 7,99 dollari al mese; Piano standard senza pubblicità: da 15,49 a 17,99 dollari al mese;

da 15,49 a 17,99 dollari al mese; Piano premium: da 22,99 a 24,99 dollari al mese.

Il piano con pubblicità, introdotto nel 2022 come opzione più economica, subisce così il primo aumento dal lancio.

Novità anche per chi usa il piano con pubblicità: Netflix ha lanciato l’opzione “Extra Member con Pubblicità”, che permette di aggiungere un’altra persona al di fuori del proprio nucleo familiare per 7,99 dollari al mese. Questa mossa amplia le possibilità di condivisione, un aspetto su cui la piattaforma sta lavorando da tempo.

Risultati record nel 2024 per Netflix

L’ultimo anno è stato eccezionale per Netflix in merito al successo che ha ottenuto.sono stati infatti ben 302 milioni gli utenti che hanno pagato un piano di abbonamento, con gli utili che sono arrivati a 10 miliardi di dollari. Soprattutto nell’ultimo periodo c’è stato un netto aumento, alla luce anche dei contenuti lanciati sul finire del 2024.

A rendere la piattaforma ancora più celebre ci hanno pensato diversi contenuti di livello tra cui certamente Squid Game con la sua seconda stagione. Non è stato esente da milioni e milioni di visualizzazioni (e anche da critiche) il match di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson. La fine dello scorso 2024 dunque è stata una miniera d’oro per la piattaforma, la quale ha visto aumentare gli scritti in maniera netta.