Il costruttore automobilistico tedesco Audi attira l’attenzione di tutti gli automobilisti appassionati svelando in anteprima la sua nuova Q6 Sportback e-tron. Un nuovo modello annunciato agli utenti nei giorni scorsi nello speciale scenario di Cortina D’ampezzo.

Non a caso, le vie della città sono state arricchite con un dettaglio del tutto particolare. Una teca, posizionata in Piazza Roma, ha attirato l’attenzione di tantissimi cittadini, turisti e appassionati del marchio tedesco curiosi di vedere da vicino l’attesissima versione coupé di Q6 e-tron. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli relativi al nuovo modello di Casa Audi nel corso di questo nuovo articolo.

Audi: presentata la nuova Q6 Sportback e-tron

Il costruttore tedesco Audi continua ad ottimizzare le proprie strategie portando sul mercato nuovi modelli. Una strategia che ci porta oggi a scoprire la nuova Audi Q6 Sportback e-tron presentata in anteprima nei giorni scorsi a Cortina D’ampezzo. Un luogo scelto non casualmente ma che conferma ancora una volta la volontà del marchio di proseguire le collaborazioni con importanti realtà del posto.

In merito ai dettagli della nuova vettura, non possiamo non soffermarci un attimo su alcune importanti caratteristiche che la contraddistinguono certamente. La Q6 Sportback e-tron nasce sulla base della nuova piattaforma modulare PPE che, grazie all’architettura a 800 V, dispone di un’autonomia di 656 km e una potenza di ricarica che arriva fino a 270 kW.

In occasione dell’importante evento di presentazione nel fantastico scenario di Cortina, il marchio tedesco ha attirato l’attenzione di tutti anche grazie alla nuova A6 Avant e-tron. Modello che, non casualmente, affianca la A6 e-tron SportBack. Insomma, ancora una volta la casa automobilistica Audi è riuscita a stupide tutti con nuovi modelli.

Non dimentichiamo che tutti questi progetti confermano la volontà del brand di unire prestazioni eccellenti a sostenibilità e tecnologia. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte del marchio automobilistico tedesco.